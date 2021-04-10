Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 4:3 переиграли "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе столичного клуба заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон (3'), Александр Овечкин (12'), Джастин Шульц (21') и Якуб Врана (50'), у хозяев льда результативные броски в активе Генри Йокихарью (19'), Кейси Миттельштатда (31') и Тейджа Томпсона (59').

Овечкин набрал 36 очков (21 гол + 15 передач) в 37 матчах нынешнего сезона. Капитан "Вашингтона" уже забросил 727-ю шайбу в регулярных чемпионатах, что является шестым результатом в истории НХЛ. До пятого места в списке снайперов НХЛ, на котором располагается Марсель Дионн (731), Александру осталось четыре гола.

Лидерство принадлежит Уэйну Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741). Среди них карьеру продолжает только Ягр, играющий за клуб "Кладно" во втором дивизионе чемпионата Чехии.

"Вашингтон" (56) занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, опережая по дополнительным показателям "Нью-Йорк Айлендерс" (56).