Тренера по боевым искусствам Виктора Пестова из Светогорска в Ленинградской области приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними воспитанниками.

69-летнего тренеру вменялись семь эпизодов насильственных действий сексуального характера и три случая развратных действий в отношении подростков в возрасте до 14 лет, сообщает 47news .

По версии следствия, развратные действия совершались в квартире Пестова в Светогорске и в помещениях спортивной секции. Также дети подвергались насилию на соревнованиях в Турции и Тунисе, куда их сопровождал тренер.

Суд признал наставника виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима, запретив ему в дальнейшем работать с детьми.

На муниципальных выборах 8 сентября 2019 года Пестов баллотировался в качестве самовыдвиженца в совет депутатов Светогорского городского поселения, но снялся с выборов.