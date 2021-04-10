Дмитрий Торбинский

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, забивший победный мяч в четвертьфинале Евро-2008 в ворота команды Голландии, откроет футбольную академию 3 мая в Майами.

"Приближается долгожданное торжественное открытие футбольной академии TorbiStar Soccer Academy. Она расположена в самом центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort", - написал 36-летний Торбинский.

Экс-игрок сборной будет работать главным тренером в академии, в которую набирают игроков от 5 до 16 лет. Стоимость обучения составит от 250 до 475 долларов в месяц, разовая тренировка обойдется в 50 долларов.