Футболисты московского "Динамо" одержали победу над екатеринбургским "Уралом" в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу визитеров.

В составе победителей отличились Клинтон Н'Жи (38') и Сильвестр Игбун (59'). Две результативные передачи сделал Себастьян Шиманьски.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.

"Динамо" впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома "Ростов" (7:3).

Московский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-лиге с общим счетом 7:1. В конце прошлого сезона подопечные Кирилла Новикова победили "Крылья Советов" (2:0), "Уфу" (1:0), "Краснодар" (2:0) и уступили "Оренбургу" (0:1).

???? Победа! Обыгрываем "Урал" на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Клинтона Н'жи и Сильвестра Игбуна!#УралДинамо - 0:2 pic.twitter.com/DjeIBSYMqm— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 10, 2020

Во вторник "Зенит" сыграет против вернувшегося в элиту волгоградского "Ротора", а завершится тур матчем между "Рубином" и "Локомотивом".

В следующем туре 15 августа бело-голубые примут "Ротор", а "Урал" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".