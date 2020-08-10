Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом запланирован на 28 ноября
 
Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом запланирован на 28 ноября
© Glenn Francis, www.PacificProDigital.com / wikipedia.org

Показательный поединок между бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим пройдет 28 ноября, утверждает журнал The Ring со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что поединок легенд бокса должен состояться 12 сентября на арене Dignity Health Park в калифорнийском городе Карсон.

По данным издания, бой был перенесен на более поздний срок по инициативе команды Тайсона, чтобы увеличить доходы от его проведения. Джонс-младший одобрил перенос после переговоров с представителями Тайсона.

Выставочный бой в Карсоне будет состоять из восьми раундов. Его будет предварять 10-серийный документальный сериал о подготовке спортсменов.

Ожидается, что поединок будет представлять собой жесткий спарринг и обоим бойцам будет запрещено серьезно ранить друг друга. Однако Джонс выразил обеспокоенность по поводу этих правил, так как сомневается, что поведение Тайсона на ринге можно будет контролировать.

51-летний Рой Джонс-младший - бывший абсолютный чемпион мира по боксу и экс-чемпион в пяти весовых категориях, завершивший карьеру в 2018 году. В послужном списке американца, также имеющего российское гражданство, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

54-летний Майк Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).