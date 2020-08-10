Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом запланирован на 28 ноября

Показательный поединок между бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим пройдет 28 ноября, утверждает журнал The Ring со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что поединок легенд бокса должен состояться 12 сентября на арене Dignity Health Park в калифорнийском городе Карсон.

По данным издания, бой был перенесен на более поздний срок по инициативе команды Тайсона, чтобы увеличить доходы от его проведения. Джонс-младший одобрил перенос после переговоров с представителями Тайсона.

Выставочный бой в Карсоне будет состоять из восьми раундов. Его будет предварять 10-серийный документальный сериал о подготовке спортсменов.

Ожидается, что поединок будет представлять собой жесткий спарринг и обоим бойцам будет запрещено серьезно ранить друг друга. Однако Джонс выразил обеспокоенность по поводу этих правил, так как сомневается, что поведение Тайсона на ринге можно будет контролировать.

Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. exhibition postponed to November 28 - sources @MikeTyson @RealRoyJonesJr https://t.co/M9OszC1Cpd— Bible of Boxing (@ringmagazine) August 9, 2020

51-летний Рой Джонс-младший - бывший абсолютный чемпион мира по боксу и экс-чемпион в пяти весовых категориях, завершивший карьеру в 2018 году. В послужном списке американца, также имеющего российское гражданство, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

54-летний Майк Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).