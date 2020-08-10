Накануне ночью по московскому времени за океаном определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Последний слот кубковой сетки занял "Коламбус", победивший в групповом этапе "Торонто".

"Коламбус" обыграл "Торонто" на его льду со счетом 3:0 в решающем пятом матче серии предварительного раунда плей-офф и закрыл серию до трех побед со счетом 3-2.

Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции выглядят следующим образом: "Коламбус" - "Тампа", "Филадельфия" - "Монреаль", "Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" - "Каролина".

На Западе в первом раунде сыграют "Вегас" - "Чикаго", "Колорадо" - "Аризона", "Даллас" - "Калгари", "Сент-Луис" - "Ванкувер".

Четвертьфинал Восточной конференции стартует 11 августа в Торонто, серии будут проходить до четырех побед. Встречи в рамках Западной конференции пройдут в Эдмонтоне. Там же состоится финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли.

Сезон НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы проводили круговой турнир для определения номера посева. Еще 16 клубов играли в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.