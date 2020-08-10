Виктория Сидорова / wikipedia.org Игорь Пластун получил травму пениса в матче первого тура чемпионата Бельгии с "Сент-Трюйденом"

Виктория Сидорова / wikipedia.org

Украинский защитник футбольного клуба "Гент" Игорь Пластун получил травму пениса в матче первого тура чемпионата Бельгии с "Сент-Трюйденом" (1:2), сообщает "Чемпионат" со ссылкой на портал HLH.

На 63-й минуте вратарь "Гента" Томас Камински врезался коленом в пах Пластуна нанес ему травму, которая потребовала срочной замены и наложения пострадавшему швов за пределами поля.

Украинец забил единственный мяч "Гента" этом матче, отличившись в конце первого тайма.

Игорь Пластун перешел в "Гент" летом 2018 года из "Лудогорца" за 3 млн евро. В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии, в которых стал автором двух забитых мячей.