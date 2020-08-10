Легендарный боксер Майк Тайсон, как анонсировалось ранее, поучаствовал в программе "Неделя акул" на канале Discovery и погрузился к хищникам на глубину.

54-летний атлет противостоял акулам на Багамах в течение трех раундов, которые назвали "Тайсон против Челюстей".

Сперва он нырнул в клетку с акулами, затем погрузился в открытый океан и осторожно потолкался с соперниками, когда те подплывали слишком близко.

Перед заключительным этапом Тайсона вырвало, но он все же нырнул на глубину 15 метров и схватил акулу за нос, чтобы обезвредить ее - привести в состояние тонической неподвижности, приравненное организаторами поединка к нокауту.

Железный Майк признался, что был до смерти напуган.

"Я выбрал этого соперника, чтобы преодолеть страхи, с которыми я все еще сталкиваюсь. Приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года. Теперь я узнал, что все еще могу преодолеть все, что может помешать мне выполнить миссию всей моей жизни - раскрыть наивысший потенциал и приблизиться к Богу", - цитирует боксера телеканал Eurosport.

"Неделя акул" - ежегодное мероприятие канала Discovery. Ранее в нем участвовал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, проигравший большой белой акуле в заплыве на дистанции 100 метров в южноамериканском заливе Моссел. Соперница легендарного олимпионика, плывшая по соседней с ним дорожке, была имитирована с помощью компьютерной модели.