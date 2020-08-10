Сергей Семак сообщил об одном положительном тесте на коронавирус в "Зените"

Тест на коронавирусную инфекцию одного из футболистов санкт-петербургского "Зенита" показал положительный результат. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил главный тренер действующих чемпионов страны Сергей Семак.

По его словам, ранее тест зараженного игрока дал сомнительный результат.

"Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в Премьер-лигу и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора", - сказал Семак.

Перед матчем за Суперкубок России 8 августа в Москве в СМИ появилась информация о семи зараженных COVID-19 в лагере петербуржцев, но клуб с берегов Невы эту информацию категорически опроверг и добыл трофей в противостоянии со столичным "Локомотивом".

Первый матч в новом сезоне "Зенит" проведет 11 августа на выезде против волгоградского "Ротора".