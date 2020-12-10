Родственники Диего Марадоны начали битву за его наследство

Многочисленные родственники чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, скоропостижно скончавшегося в ноябре от сердечного приступа в возрасте 60 лет, начали борьбу за наследство экс-футболиста. Он опрометчиво не оставил завещания.

По информации издания The Sun, не менее 16 человек претендуют на состояние спортсмена, которое оценивается более чем в 40 миллионов евро. Кроме счетов в банках Швейцарии, Дубая и Аргентины, Марадоне также принадлежала элитная недвижимость по всему миру и целый парк роскошных автомобилей.

Диего Марадона оставил пятерых официальных детей, еще семеро незаконных отпрысков от любовниц претендуют на этот статус. Кроме того, к борьбе за богатства чемпиона мира подключились четыре сестры экс-футболиста.

Maradona's relatives fight over his £37m fortune with at least 16 wanting a cut https://t.co/SF7ESXF9LW— Sun Sport (@SunSport) December 9, 2020

По аргентинским законам, при отсутствии завещания все наследники умершего имеют права на равные доли наследства. Даже дети, которых покойный ни разу не видел или вообще не знал об их существовании, но сумевшие доказать факт родства, будут пользоваться теми же правами, что и официально признанные.

"Битва за деньги Марадоны будет не просто соперничеством - это будет настоящий чемпионат мира", - предвкушает британское издание.