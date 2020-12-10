rSteffen Prößdorf / wikimedia.org Санкт-петербургский "Зенит" накажет аргентинского легионера Себастьяна Дриусси за недавние высказывания относительно его положения в клубе

rSteffen Prößdorf / wikimedia.org

Санкт-петербургский "Зенит" накажет аргентинского легионера Себастьяна Дриусси за недавние высказывания относительно его положения в клубе.

В минувшие выходные в интервью порталу TyC Sports он признался, что устал годами играть на "дерьмовой позиции" и хотел бы покинуть Петербург, чтобы вернуться к выступлениям на родине за "Ривер Плейт".

По информации портала Bobsoccer.ru, Дриусси будет оштрафован за несанкционированные высказывания в публичном пространстве. При этом между тренерским штабом Сергея Семака и игроком нет конфликта. Он отправится на первый сбор "Зенита" в составе команды.

Во вторник форвард поразил ворота дортмундской "Боруссии" (1:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. В той игре он действовал на позиции центрального нападающего вместо столь неприятной ему роли атакующего полузащитника.

Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" в 2017 году за 15 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ футболист забил один мяч в девяти играх Премьер-лиги. Всего за время выступления в России Себастьян провел 88 встреч и забил 21 мяч.

Ранее аргентинец призывал соотечественников не торопиться ехать в Россию, признав свой выбор лиги поспешным и ошибочным. Его контракт с питерской командой рассчитан до 2021 года.

Себастьян Дриусси - воспитанник "Ривер Плейта". В составе молодежной сборной страны он выиграл золотую медаль чемпионата Южной Америки в 2015 году. Аналогичного успеха Дриусси достиг и выступая за юношескую сборную Аргентины.