Руководство Международной автомобильной федерации (FIA) и гонок "Формулы-1" в четверг выступили с совместным заявлением по поводу скандального видео с участием российского пилота команды "Хаас" Никиты Мазепина и полуобнаженной девушки. Действия новичка "королевских гонок" были названы неприемлемыми.

"Мы в полной мере поддерживаем команду "Хаас" в ее реакции на недавний неподобающий поступок ее гонщика Никиты Мазепина. Мазепин принес публичные извинения за свое плохое поведение, и этот вопрос будет по-прежнему решаться внутри команды "Хаас". Этические принципы и инклюзивная культура нашего спорта имеют первостепенное значение для FIA и "Формулы-1" остаются ", - говорится в совместном заявлении.

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21-летний сын миллиардера Дмитрия Мазепина, который дебютирует в "королевских гонках" со следующего сезона, ранее выложил в сториз своего аккаунта в Instagram видеозапись, запечатлевшую его приставания к полуобнаженной девушке во время поездки на автомобиле. На записи гонщик трогает сидящую на заднем сиденье спутницу за обнажившуюся грудь.

Никита почти сразу удалил видео, но позже оно было растиражировано пользователями Reddit в отредактированном виде и за несколько часов собрало 2,5 тысячи комментариев.

Mazepin has issued a public apology for his poor conduct and this matter will continue to be dealt with internally by the Haas F1 Team. The ethical principles and diverse and inclusive culture of our sport are of the utmost importance to the FIA and Formula 1."— F1 Media (@F1Media) December 10, 2020

Команда "Хаас" в тот же день выступила с заявлением по поводу скандала вокруг своего будущего призового пилота. Инцидент, который вызвал в команде отвращение, решено было рассмотреть внутри коллектива.

Поле публикации ролика на сайте по сбору подписей change.org появилась петиция с призывом лишить Мазепина места в "Формуле-1". В качестве причин указывается "сексуально-хищническое поведение" по отношению к женщинам, а также его агрессивность на трассе.

Сам пилот выступил с покаянной речью, в которой принес извинения за свои действия и неподобающее поведение, поставившие команду в неловкое положение.