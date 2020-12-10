АГН Москва / Андрей Никеричев Сборная России завершила 2020 год на 39-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)

АГН Москва / Андрей Никеричев

Сборная России завершила 2020 год на 39-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), финальная версия которого в текущем году была опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Подопечные Станислава Черчесова проводили 2020-й год на минорной ноте, сыграв в ноябре вничью в контрольной встрече с Молдавией (0:0), проиграв туркам (2:3) и сербам (0:5) в Лиге наций и не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.

Прошлый год отечественная команда завершила на 38-м месте мирового рейтинга.

Рейтинг ФИФА третий год подряд возглавляет сборная Бельгии. Три ее и ближайших преследователя - Франция, Бразилия и Англия - также сохранили свои позиции. Единственное изменение в пятерке лидеров по сравнению с 2019 годом - появление Португалии на 5-м месте.

NEW #FIFARANKING



???????? Belgium end a 3rd year on top ????

???????? Hungary 2020's biggest climbers ????



???? In the final Ranking of 2020, we look at the big winners from a difficult and disrupted year in international football ⚽️



???????? https://t.co/PP96OETqZc pic.twitter.com/oiPRmm5lvu— FIFA.com (@FIFAcom) December 10, 2020

Командой, добившейся наибольшего прогресса в 2020 году, стала Венгрия (40-е место). За отчетный период мадьяры набрали 44 балла и взмыли на 12 позиций. В восьми матчах года они проиграли лишь однажды - России в Лиге наций.

Отметим, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса состоялось всего 352 международных матча. Для сравнения, в 2019 году было проведено 1082 игр.

После ЧМ-2018 изменилась формула подсчета очков в рейтинге ФИФА, которая теперь основывается на методе Эло. Новая система основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Из нее были исключены подсчет среднего числа очков за год, а также коэффициент конфедераций.