Министерство спорта РФ огласило список лауреатов Национальной спортивной премии. Лучшим спортсменом года признан конькобежец Павел Кулижников, а лучшей спортсменкой - чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

Церемония вручения наград, несмотря на строгие ограничения из-за коронавируса, состоялась в среду в московском дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Кулижников в этом году выиграл две золотые медали на чемпионате мира, установив рекордное время на дистанции 1000 метров, а также три золотые награды чемпионата Европы.

Анжелика Сидорова, в январе поддержавшая бунт против руководства Всероссийской федерации легкой атлетики, в 2020 году провела лишь четыре внутренних старта, но все результаты не были признаны Международной ассоциацией легкой атлетики.

Признание лучшим тренером года 72-летней Ирины Винер, возглавляющей ВФХГ, выглядит странно. Во многом благодаря Ирине Александровне сборная России проигнорировала ноябрьский чемпионат Европы в Киеве. А общее количество стартов, проведенных Федерацией в нынешнем сезоне, можно пересчитать по пальцам двух рук. При этом спортсменок ни разу не выпускали за рубеж.

Васили Конов оказался лучшим спортивным журналистом года. Премия "Спортивный парнас" по факту досталась исполнительному директору МИА "Россия сегодня". Его сообщения в телеграм-канале с претензией на инсайд вряд ли могут послужить поводом для победы.

На сайте rsport.ru есть колонка триумфатора, в ней за 2020 год опубликовано 24 материала (в среднем по два за месяц). Некоторые из них - расшифровка интервью с личного Youtube-канала.

Особый резонанс вызвала передача с участием Максима Транькова, в которой Конов активно интересовался количеством геев и ЛГБТ-сообщества в мире фигурного катания.

Конов (1225 голосов) обошел в голосовании комментатора "Матч ТВ" Дениса Казанского (1116) и журналиста газеты "Спорт-Экспресс" Юрия Голышака (923), деятельность которых более заметна и понятна для любителей спорта.

Признание Конова утвердил экспертный совет Национальной спортивной премии, в который входит комментатор-матерщинник Первого канала Алексей Ягудин, ставший недавно одним из немногочисленных гостей в программе лауреата.

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Национальная спортивная премия - одна из самых главных наград в области спорта в России. Всего определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в один миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры и представители СМИ.