Футбольный клуб «Локомотив», Москва Московский "Локомотив" проиграл мюнхенской "Баварии" в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и завершил европейских сезон без единой победы

Футбольный клуб «Локомотив», Москва

Московский "Локомотив" проиграл мюнхенской "Баварии" в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и завершил европейских сезон без единой победы.

Встреча группы А в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов турнира. Мячи забили Никлас Зюле (63') и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (80').

В параллельном матче квартета испанский "Атлетико" с тем же счетом в гостях обыграл австрийский "Зальцбург" и составит компанию мюнхенцам в плей-офф Лиги чемпионов. Четыре набранных балла позволят "Зальцбургу" продолжить выступление в плей-офф Лиги Европы.

На групповом этапе железнодорожники набрали три очка, заняли последнее место в турнирной таблице и не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков. "Локомотив" не одержал ни одной победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, однако набрал столько же очков, сколько и в предыдущих двух сезонах, когда тогда команда также становилась последней.

Впервые в истории Россия была представлена в главном еврокубке сразу тремя клубами. Накануне петербургский "Зенит" также без единой победы стал последним в своей группе. Единственным представителем России в весенней стадии будет "Краснодар", который благодаря одной одержанной победе сумел взобраться на третью ступеньку и получил право выступить в плей-офф Лиги Европы, куда уже точно не попадет из группового турнира московский ЦСКА.

По итогам заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в плей-офф главного еврокубка вышли "Аталанта" Алексея Миранчука, "Атлетико", "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Лацио", "Пари Сен-Жермен", "Лейпциг" и мадридский "Реал".

ВСЕ! "Реал", "Боруссия" М и "Атлетико" в 1/8 финала #ЛигаЧемпионов! ????



✔️ "Шахтер" переходит в Лигу Европы

✔️ "Локомотив" завершает евросезон pic.twitter.com/PU1SrG2RBI— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 9, 2020

Французский ПСЖ дома со счетом 5:1 разгромил турецкий "Башакшехир" в матче, перенесенном со вторника на среду из-за расистского скандала. Хет-триком отметился Неймар.

Состав участников 1/8 финала Лиги чемпионов в итоге выглядит следующим образом: