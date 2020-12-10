Pixabay.com Зимний чемпионат мира по легкой атлетике в Китае перенесли еще на два года

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Зимний чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в китайском Нанкине перенесен на март 2023 года в связи с ситуацией с пандемией коронавируса, информирует пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Соревнования изначально были запланированы на 13-15 марта текущего года, однако из-за коронавируса были перенесены на 19-21 марта 2021-го. Теперь, после консультаций с организаторами турнира, чемпионат решили перенести еще на два года. Он также запланирован в Нанкине.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике с 2004 года проходит по четным годам. Турнир, запланированный на 2022 год в Белграде, не будет перенесен или отменен.

"Учитывая текущую ситуацию в мире, все еще существует значительная неопределенность в отношении распространения Covid-19 в начале 2021 года. Сезон легкой атлетики в помещении попадает в узкое календарное окно (до конца марта), поэтому его невозможно перенести на более поздний срок в том же году. Мы хотели бы, чтобы Нанкин остался хозяином чемпионата мира в помещении, учитывая обширную подготовку, которую провели организаторы. Поэтому мы договорились, что он будет проведен через год после чемпионата мира в помещении в Белграде в 2022 году", - говорится в сообщении World Athletics.

It is with regret that we have agreed with the organisers of the World Athletics Indoor Championships in Nanjing (19-21 March 2021) to postpone the event to March 2023.— World Athletics (@WorldAthletics) December 10, 2020

Тем не менее, в календарь World Athletics по-прежнему входят соревнования в помещении в рамках World Indoor Tour, которые пройдут с конца января до конца февраля 2021 года.