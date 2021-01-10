Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км на заключительном этапе многодневки "Тур де Ски" и стал победителем престижных соревнований, которые завершились в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победил в последней гонке россиянин Денис Спицов, преодолевший дистанцию за 32 минуты и 41 секунду. Большунов отстал от соотечественника на 13,3 секунды, замкнул тройку призеров француз Морис Манифика (+15,2 секунды).

Второе место в общем зачете "Тур де Ски" занял француз Морис Манифика, третье - Спицов.

Большунов на "Тур де Ски" в текущем сезоне выиграл пять гонок подряд , повторив рекорд россиянина Сергея Устюгова 2017 года. Лишь трижды ему не удалось стать лучшим, до этого он не смог стать победителем 1 и 9 января в спринте, где оба раза Большунов финишировал вторым.

Большунов во второй раз подряд выиграл многодневку "Тур де Ски". Только трем российским лыжникам удавалось побеждать на "Тур де Ски" - Большунову, Сергею Устюгову (2017) и Александру Легкову (2013).

"Очень рад выиграть "Тур де Ски" второй год подряд. Это огромная честь - выиграть такую большую гонку. Этот "Тур де Ски", несмотря на то что было 8 гонок и 10 дней, прошел на одном дыхании. Для меня он реально пролетел. Было круто победить", - сказал Александр после гонки.