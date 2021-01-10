В Саудовской Аравии экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова победил на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Его время на спецучастике протяженностью 471 км составило 4 часа 45 минут 52 секунды

Фото: "КАМАЗ-мастер"

В Саудовской Аравии экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова победил на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Его время на спецучастике протяженностью 471 км составило 4 часа 45 минут 52 секунды.

Второе и третье места также заняли представители "КамАЗ-мастер": вторым финишировал Айрат Мардеев (+3 минуты 23 секунды), третьим - Антон Шибалов (+8.22). Пятое место занял экипаж действующего победителя Андрея Каргинова (+11.44).

В зачете грузовиков продолжает лидировать Сотников с результатом 29 часов 12 минут 10 секунд, далее располагаются Шибалов (+45.56) и Мардеев (+1:05.06).

???? Trucks - Stage 7 - Provisional Results



???? Sotnikov continues his charge for the title!



For more details, head here ???? https://t.co/PIdf3SFOeP

#Dakar2021 pic.twitter.com/UL2w67zNGy — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2021

Протяженность следующего этапа составит 453 км. Соревнования завершится 15 января. "Дакар" - ежегодный ралли-марафон среди автомобилей и мотоциклов разных классов, проводящийся с 1978 года. В нем принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников - любители, их доля достигает 80 %.