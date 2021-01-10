Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что результат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова не соответствует действительности. Американский боец утверждает, что показатели побед и поражений российского спортсмена подсчитаны неверно.

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"Факт в том, что больше половины профессиональных боев были по правилам двухраундовых поединков, - приводит слова Тони BJPenn . - Все до UFC. Чтобы бой считался профессиональным, необходимо проводить его в три раунда минимум. В таком случае засчитайте мои победы на турнире The Ultimate Fighter".

32-летний россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. 24 октября после победы в титульном бою над американцем Джастином Гейджи он объявил о завершении карьеры, купил баранов и отказался возвращаться в октагон менее чем за 100 млн долларов .