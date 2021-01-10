В немецком Оберхофе российские биатлонисты победили в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира. Наш квартет (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов) показал результат 1 час 8 минут 21,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Норвегии (+0,7 секунды; 0 штрафных кругов и 7 промахов), третьей стала команда Франции (+12,1; 0+6).

"Эмоции очень бурные. Еще не могу понять. Очень рад за команду, за страну, что мы сегодня добились золота. Команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого успеха", - сказал Латыпов сразу после триумфа.

Последний раз россияне выигрывали медали в смешанной эстафете на чемпионате мира 2017 года, заняв третье место. Предыдущую победу в миксте сборная России одержала 25 ноября 2012 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Команда России прервала ан-тирекордную серию из 43 гонок подряд без наград на этапах Кубка мира. Предыдущий раз медаль завоевал Логинов, став третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).