Российским спортивным чиновникам не удастся повлиять на решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), считает генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

- ВФЛА будет просить деньги у государства на выплату штрафа



"Чего мы хотим? Мы хотим нагнуть World Athletics!? Это невозможно! Они жестче, чем WADA. Да и WADA тоже нагнуть невозможно. И WADA имеет принципиальную позицию. Они пытались найти решение, но сами оказались под огнем. Если у кого-то есть иллюзия, что WADA уйдет назад под давлением, то забудьте об этом. Они будут принципиально идти до конца, как и World Athletics", - сказал на пресс-конференции Ганус, слова которого приводит РИА Новости.

"За что мы бьемся, подождите? Что, не было проблем в деле с Лысенко? Надо решать вопросы по-другому, нельзя их просто прятать. Когда мы ситуацию доводим до края, мы ставим под угрозу национальные интересы", - заключил глава РУСАДА.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) из-за нарушений, допущенных прежним руководством ВФЛА.

Ранее World Athletics приостановила выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса, так как штраф, который должен был быть выплачен до 1 июля, остался не погашенным ВФЛА. При этом World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет 6,31 миллиона долларов. В последние дни ведущие российские легкоатлеты заявили, что нынешняя ситуация заставляет их задуматься о смене гражданства.