Нападающий орского клуба Высшей хоккейной лиги "Южный Урал" Павел Крутий скончался в возрасте 23 лет, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

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Утром во время тренировки спортсмен почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где, несмотря на усилия медицинского персонала, впоследствии скончался. Павлу был поставлен предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии.

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла Крутия в связи с этой тяжелой утратой", - говорится в сообщении.

Предыдущий сезон Крутий провел в карагандинском клубе "Сарыарка". В регулярном чемпионате ВХЛ прошлого сезона он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач), в плей-офф он сыграл четыре матча и не набрал очков за результативность.