FC Spartak Moscow / YouTube Доменико Тедеско дисквалифицирован на три игры чемпионата России из-за своего поведения во время матча с "Локомотивом"

FC Spartak Moscow / YouTube

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три игры чемпионата России из-за своего поведения во время матча с "Локомотивом". Кроме того, 34-летний наставник красно-белых будет вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, такое решение принял КДК РФС, передает sport24.

Матч 27-го первенства страны "Спартак" - "Локомотив" состоялся 8 июля и завершился вничью со счетом 1:1. Тедеско был удален в конце первого тайма за споры с судьей после назначенного пенальти в ворота его команды.

"В который раз против "Спартака" принимаются неоднозначные решения, - сокрушался на пресс-конференции Тедеско. - Промолчу про сам факт пенальти, но Умаров до этого сыграл чисто в мяч против Марио, а судья свистнул в пользу "Локомотива", что в итоге привело к пенальти. Мы играли с детьми. Если они не будут играть в тело, то нас будут убивать. Судьи убивают нас каждый матч".

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Пенальти в ворота "Спартака". А Доменико Тедеско удален за споры с судьей... Алексей Миранчук точен с пенальти. 1:1.#СпартакЛокомотив - 1:1 pic.twitter.com/eQ5vdIk1E1— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 8, 2020

Тедеско был удален впервые, но он является первым тренером в истории российских чемпионатов, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

В среду "Спартак" (33), располагающийся на седьмом месте, не смог победить в четвертом матче подряд. "Локомотив" (50) в третьей игре кряду сыграл вничью и находится на второй позиции, которая дает право на участие в Лиге чемпионов.