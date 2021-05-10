Женская сборная России по керлингу стала серебряным призером чемпионата мира, который завершился в канадском Калгари. В финале подопечные Сергея Беланова уступили команде Швейцарии со счетом 2:4

World Curling / Twitter

Женская сборная России по керлингу стала серебряным призером чемпионата мира, который завершился в канадском Калгари. В финале подопечные Сергея Беланова уступили команде Швейцарии со счетом 2:4.

"Сенсации не состоялось, к сожалению, но считаю, что все равно это грандиозный результат в сегодняшней ситуации, - заявил ТАСС президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. - Была феноменальная игра в группе, и это лучший результат за всю историю российского керлинга. Но одновременно мы ждали после такой игры золота. В любом случае это очень важное и достойное серебро для всей команды и федерации".

В составе российской команды выступали скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Предварительный этап россиянки завершили на втором месте, что позволило команде напрямую выйти в полуфинал, где спортсменки обыграли олимпийских чемпионок из Швеции (8:7).

Попутно российская команда завоевала лицензию на Олимпийские игры в Пекине. Свищев также отметил, что женской и мужской национальным командам необходимо забыть о результатах чемпионата мира и сосредоточиться на подготовке к Олимпийским играм. В апреле российские керлингисты заняли на мировом первенстве четвертое место.

Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы. На мировых первенствах девушки уже становились серебряными призерами в 2017 году, а еще четыре раза довольствовались бронзовыми медалями.