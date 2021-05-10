Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Он одержал третью победу в сезоне, 98-ю в карьере и пятую подряд в Барселоне.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, уступивший Хэмилтону лидерство за шесть кругов до финиша. На третью ступеньку подиума поднялся еще один представитель Mercedes - финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин на болиде Haas стал последним из финишировавших, заняв 19-е место в итоговом протоколе.

Перед стартом гонки Мазепин в числе прочих гонщиков встал на одно колено, однако посвятил акцию не движению против расизма, а Дню Победы. Иностранные болельщики в соцсетях выразили недовольство по этому поводу, отметив, что сын российского миллиардера так и не понял, зачем пилоты преклоняют колено.

In my actions before the race i decided to kneel to show to respect to those, who have lost their lives 76 years ago in the war. #9thMay pic.twitter.com/zemHtknQR9 — Nikita Mazepin (@nikita_mazepin) May 9, 2021

Льюис Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете, набрав 94 очка. Ферстаппен занимает второе место (80), Боттас - третье (47). Мазепин со стаота сезона не набрал ни одного балла.

Через две недели борьба продолжится на пятом этапе чемпионата - Гран-при Монако.