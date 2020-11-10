alexeynovikov / DepositPhotos Организаторы Олимпиады в Токио начали возвращать деньги за купленные билеты

alexeynovikov / DepositPhotos

Оргкомитет "Токио-2020" во вторник открыл прием заявок на возврат денег за купленные билеты на летнюю Олимпиаду, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020 на 2021 год.

Процедура сдачи билетов подробно описана на официальном сайте оргкомитета. Решившим отказаться от посещения соревнований необходимо до 30 ноября заполнить специальные электронные формы, после чего деньги автоматически поступят на банковские карты или будут выданы наличными.

Отмечается, что вернуть деньги смогут жители Японии, которые получили возможность совершить покупку после розыгрыша лотереи. Иностранные граждане должны обратиться в региональные офисы продаж. Аналогичная процедура для возврата средств за приобретенные билеты на Паралимпиаду продлится с 1 по 21 декабря.

[For residents of Japan ONLY]



Tokyo 2020 will now accept refund requests for Olympic tickets starting from today, 10 November, until 30 November 2020.



For more information ???? https://t.co/NWwnKv8pY0 pic.twitter.com/DiZA2z5pUj— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) November 10, 2020

По официальным данным, организаторам удалось реализовать только 4,4 из 10 миллионов билетов. Оргкомитет также сообщает, что если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, то будет запущена еще одна фаза возврата средств.

Ожидается, что летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года в упрощенном формате, главной целью которого будет создание безопасной обстановки. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, при этом название "Токио-2020" сохранено.

В середине ноября японскую столицу должен посетить президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который обсудит с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой детали подготовки к спортивному мероприятию в условиях распространения COVID-19.