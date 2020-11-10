РФС ТВ / YouTube Московские клубы "Динамо" и "Спартак" сыграют друг против друга в 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки данной стадии турнира, которая прошла во вторник на стадионе "Лужники"

РФС ТВ / YouTube

Московские клубы "Динамо" и "Спартак" сыграют друг против друга в 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки данной стадии турнира, которая прошла во вторник на стадионе "Лужники".

Столичное дерби пройдет на арене бело-голубых.

Остальные пары выглядят следующим образом: "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Зенит" - "Арсенал", ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Ростов" - "Ахмат", "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов". Команды, указанные первыми, будут хозяевами матчей.

Матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля. Финал Кубка России запланирован на 12 мая.

Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждом из трио - по одной команде из Премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап проводился в один круг.

Победители групп вышли в 1/8 финала, на этой стадии к турниру подключились участники еврокубков: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо".

Последующие стадии будут состоять из одного матча в формате плей-офф. Победитель турнира получит 20 млн рублей.

Добавим, что действующим обладателем трофея является санкт-петербургский "Зенит".