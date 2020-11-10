Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани, обойдя свою коллегу по группе тренера Евгения Плющенко - действующую чемпионку Европы Алену Косторную.

Алена лидировала после короткой программы, но в произвольной Александра чисто исполнила три разных четверных прыжка, набрала рекордное количество баллов и вышла на первое место.

В сумме за два проката Трусова получила 248,63 (77,42 + 171,21) баллов, Косторная - 226,31 (78,15 + 148,16). Третьей стала Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе - 212,72 (76,89 + 135,83).

Результаты 16-летней Трусовой в произвольной программе и по сумме баллов превысили два мировых рекорда, однако не будут официально зафиксированы, поскольку соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Официальный рекорд в произвольной программе по-прежнему принадлежит Трусовой (166,62), а по общей сумме баллов - Косторной (247,59).

Напомним, что обе спортсменки в этом году перешли из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. За вторую победу на этапах Кубка России Трусова была вознаграждена своим тренером президентским номером в одном из отелей Казани.