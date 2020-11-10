Wolves / YouTube Английский защитник футбольного клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман выразил желание примкнуть к сборным России или Украины, откуда родом его родители

Wolves / YouTube

Английский защитник футбольного клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман выразил желание примкнуть к сборным России или Украины, откуда родом его родители. Спортсмен считает, что "двери в эти сборные для него остаются открытыми".

23-летний уроженец Лондона напомнил о своих корнях, отметив, что раньше часто бывал в Москве, на родине отца. Он также много времени проводил в Киеве, где до сих пор живут его родственники по линии матери.

"Когда я был младше, иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники моей мамы. Близкие со стороны отца переехали в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык не так хорош, как должен быть, но я все еще могу говорить на нем", - цитирует Килмана BBC.

Max Kilman: England futsal team ending has devastated former team-mates: https://t.co/yngqMOsYT7— BBC Football News (@bbcfoot) November 8, 2020

Защитник выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в составе команды, в которых Килман отметился одной голевой передачей. С 2015 по 2018 год Килман выступал за сборную Англии по футзалу.

Опыт выступления за сборную России пока имеют пять натурализованных игроков: вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме (также имеет гражданство Бразилии), защитник ЦСКА Марио Фернандес (Бразилия), нападающий "Краснодара" Ари (Бразилия), защитники московского "Динамо" Роман Нойштедтер (Германия) и Константин Рауш (Германия).