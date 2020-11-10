Московским клубам придется согласовывать допуск зрителей на арены с властями города

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник издал указ о введении дополнительных ограничений в столице из-за роста заболеваемости коронавирусом, говорится в заявлении градоначальника на его официальном сайте.
Изменения, которые будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года, включают в себя обязательное согласование проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей с городским управлением Роспотребнадзора и департаментом спорта города.
Под запрет на посещение попадают все мероприятия, за исключением официальных, организуемых органами исполнительной власти.
Напомним, что на московских матчах чемпионата России по футболу к настоящему моменту разрешалось присутствие зрителей в количестве не более 50% от вместимости стадиона. Ограничения на число болельщиках на трибунах введены, в частности, и на столичных матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Новые ограничения на проведение массовых мероприятий в столице вводятся для того, чтобы "насколько это возможно - разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости".
Коронавирус. Закрытие ночных клубов и другие решения: https://t.co/VmXd3Dn0zn pic.twitter.com/zipa3NoCj0— Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 10, 2020
Также решением Собянина в Москве вводится дистанционное обучение для студентов вузов и колледжей, запрет на работу увеселительных заведений в ночное время, проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.