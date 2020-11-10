АГН Москва / Андрей Никеричев Московским клубам придется согласовывать допуск зрителей на арены с властями города

АГН Москва / Андрей Никеричев

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник издал указ о введении дополнительных ограничений в столице из-за роста заболеваемости коронавирусом, говорится в заявлении градоначальника на его официальном сайте.

Изменения, которые будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года, включают в себя обязательное согласование проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей с городским управлением Роспотребнадзора и департаментом спорта города.

Под запрет на посещение попадают все мероприятия, за исключением официальных, организуемых органами исполнительной власти.

Напомним, что на московских матчах чемпионата России по футболу к настоящему моменту разрешалось присутствие зрителей в количестве не более 50% от вместимости стадиона. Ограничения на число болельщиках на трибунах введены, в частности, и на столичных матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Новые ограничения на проведение массовых мероприятий в столице вводятся для того, чтобы "насколько это возможно - разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости".

Также решением Собянина в Москве вводится дистанционное обучение для студентов вузов и колледжей, запрет на работу увеселительных заведений в ночное время, проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.