zhukovsky / DepositPhotos Рафаэль Надаль побил рекорд Джимми Коннорса в рейтинге АТР

zhukovsky / DepositPhotos

Испанец Рафаэль Надаль проводит 790-ю неделю подряд в первой десятке лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), установив рекорд по этому показателю.

34-летний испанец превзошел рекорд американца Джимми Коннорса, который с августа 1973 года по сентябрь 1988-го не выпадал из десятки сильнейших 789 недель кряду.

Третье место занимает швейцарец Роджер Федерер (734 недели), который опустился в обновленном рейтинге ATP на пятую строчку, пропустив вперед россиянина Даниила Медведева.

В текущем рейтинге Рафаэль занимает вторую позицию, а лидирует там серб Новак Джокович, проведший в первой десятке 555 недель подряд. Это шестой показатель в истории.

Incredible.



???????? @RafaelNadal is celebrating another achievement this week having broken Jimmy Connors' record for the most consecutive weeks in the Top 10 of the @FedEx ATP Rankings.— ATP Tour (@atptour) November 9, 2020

Надаль непрерывно находится в топ-10 с апреля 2005 года, за 15 лет он 209 недель был первой ракеткой мира. Рафа делит с Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20).