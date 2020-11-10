Гандбольного тренера Евгения Трефилова вылечили в Москве от коронавируса

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выписан из московской больницы, куда он был доставлен медицинским спецбортом из Краснодара с коронавирусной инфекцией. Он призвал людей серьезнее относиться к этой болезни и соблюдать санитарные нормы.

Трефилов уже в Краснодаре. Перед выпиской 65-летний пациент сдал три теста, которые показали отрицательный результат.

"Бог дал, выпутались. Но у меня просьба ко всем: кончайте с этим шутить. Я тоже поначалу шутником был, а когда посмотрел на людей, которых привозят в обнимку с кислородным баллоном, сразу понял, о чем речь идет, - сообщил Трефилов ТАСС. - Некоторые рассказывают, что это чепуха, что все пройдет. Да, для кого-то пройдет бесследно, кто-то переболеет бессимптомно, а кто-то попадает очень серьезно. Поэтому прошу всех поберечься. А я, поверьте мне, не из самых трусливых".

Тренер был госпитализирован с коронавирусом 28 октября и провел в стационаре почти две недели. В Москву он был доставлен самолетом, который оплатил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Отмечалось, что сложная ситуация с ковидом в Краснодарском крае не позволяла оказать там квалифицированную помощь. Сам Трефилов поначалу пытался скрыть свое пребывание в столице.

Напомним, что в августе прошлого года тренер российских гандболисток ушел на покой по совету врачей после перенесенной операции на сердце. Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством команда завоевала серебро Олимпиады-2008 в Пекине и золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также четыре раза выигрывала чемпионаты мира.