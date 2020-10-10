Клуб НХЛ "Даллас" подписал новый трехлетний контракт с российским голкипером Антоном Худобиным. Зарплата россиянина составит 3,33 миллиона долларов в год. По предыдущему двухлетнему соглашению вратарь получал 2,5 миллиона.

"Последние два сезона Антон играл безупречно. В нынешнем плей-офф он продемонстрировал всему миру потрясающее мастерство и бесподобную рабочую этику. Его влияние на команду нельзя переоценить. Очень рады, что Антон остается с нами", - приводит слова генерального менеджера "Далласа" Джими Нилла Dallas News.

В прошедшем сезоне Худобин дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где "Даллас" уступил "Тампе". 34-летний российский голкипер провел в плей-офф 25 матчей. В его активе 14 побед.

Худобин, ставший одним из главных героев хоккейной осени, отражал 91,7% бросков и пропускал в среднем 2,69 шайбы за игру. Антон считается вторым вратарем команды после Бена Бишопа, однако американец пропускает много матчей из-за травм.