m.iacobucci.tiscali.it / DepositPhotos Футболисты сборной Бразилии в Сан-Паулу со счетом 5:0 победили команду Боливии в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года

m.iacobucci.tiscali.it / DepositPhotos

Футболисты сборной Бразилии в Сан-Паулу со счетом 5:0 победили команду Боливии в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Мячи у хозяев поля забили Маркиньос (16'), Роберто Фирмино (30', 49') и Филиппе Коутиньо (73'), в середине второго тайма боливийский защитник Хосе Карраско (66') отправил мяч в свои ворота.

Перед игрой травму спины получил Неймар, но повреждение не оказалось очень серьезным - нападающий "Пари Сен-Жермен" провел на поле 90 минут и сделал 18 успешных обводок.

Это наивысший показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta (с сезона 2009/2010. Предыдущим обладателем рекорда был аргентинец Лионель Месси, сделавший в 2011 году 15 успешных обводок в игре с Колумбией (2:1).

18 - #Neymar???????? eludió 18 rivales en la victoria 5-0 de #Brasil???????? ante #Bolivia???????? por #Eliminatorias, la mayor cantidad en las ûltimas tres clasificatorias de CONMEBOL a un Mundial; hoy superó los 15 rivales que eludió Lionel #Messi???????? ante #Colombia????????, en noviembre de 2011. Rey. pic.twitter.com/V3hYDBOlUx— OptaJavier (@OptaJavier) October 10, 2020

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.