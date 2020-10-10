Результат теста на коронавирусную инфекцию защитника сборной России Марио Фернандеса может свидетельствовать о возможном заражении футболиста. Игрок сейчас изолирован от команды, он не имеет никаких имеет жалоб на самочувствие и будет проходить ежедневное тестирование. Анализы остальных футболистов борной России показали отрицательный результат.

Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гилерме, тесты которых ранее также показали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.

⚡ В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом. pic.twitter.com/syewGFdGzV— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА. В текущем сезоне он провел за клуб десять матчей в чемпионате России. За сборную России Фернандес выступает c 2017 года, сыграв за это время в 25 матчах и забив три мяча. В 2018 году на чемпионате мира защитник в составе национальной команды дошел до четвертьфинала.

Следующие матчи сборная России проведет 11 и 14 октября в рамках группового этапа Лиги наций. Соперниками будут команды Турции и Венгрии, встречи пройдут в Москве.