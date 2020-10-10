Чемпион СССР в составе московского "Спартака" Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет. Причиной смерти футболиста стала тяжелая болезнь. В 2019 году сообщалось, что у Василия диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

"Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни скончался ветеран московского "Спартака" Василий Кульков. Ему было 54 года. Соболезнуем. Кульков выступал за красно-белых с 1989 по 1991 год, а затем в 1995 и 1997 годах. Он выиграл со "Спартаком" чемпионат СССР 1989 года и чемпионат России 1997 года. Всего цепкий и одновременно техничный защитник и хавбек, умевший сделать тонкий пас, провел за наш клуб 121 матч и забил четыре мяча", - говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник "Спартака" 80-х и 90-х Василий Кульков.



Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича. pic.twitter.com/43Sz88ohs0— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) October 10, 2020

В 1989 году Кульков в составе "Спартака" стал чемпионом СССР, а в 1991 году - серебряным призером национального первенства. После этого он перешел в португальскую "Бенфику", в составе которой провел три сезона, став победителем Кубка Португалии и чемпионом страны. В 1994 году Кульков перешел в "Порту", где провел один сезон, выиграв Суперкубок Португалии и чемпионат страны.

В 1995 году Кульков вернулся в "Спартак" и стал бронзовым призером чемпионата России. Зимой 1996 года перешел в английский "Миллуолл", а в начале следующего года вновь вернулся в "Спартак", но не смог закрепиться в основном составе и впоследствии подписал контракт с "Зенитом", с которым выиграл Кубок России. Позже он играл за самарские "Крылья Советов", португальскую "Алверку" и "Шатуру". За национальную сборную Кульков провел 42 матча, в которых забил пять голов.

В качестве помощника главного тренера Кульков работал в португальской "Маритиме", российских "Шатуре", "Алмазе", "Химках", "Томи" и "Локомотиве". С 2009 года работал в структуре "Спартака". В 2013 году был назначен главным тренером молодежной команды красно-белых, с которой одержал победу в первенстве России, но в начале следующего сезона был отправлен в отставку. Позже занимал должность тренера-куратора академии "Спартака".