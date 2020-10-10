В Орландо баскетболисты "Майами Хит" нанесли поражение со счетом 111:108 "Лос-Анджелес Лейкерс" в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

В составе победителей самыми результативными игроками стали Джимми Батлер (35 очков) и Данкан Робинсон (26), у проигравших традиционно выделялся Леброн Джеймс (40).

"Я оставил все на площадке вместе с моими парнями , - приводит слова Батлера ASAP Sports ASAP Sports. - Именно так нам придется играть сейчас. Я всегда говорю - победа или вылет. Сейчас мы находимся в таком положении. Нам это нравится. Нам осталось добыть еще две подряд победы. Мне повезло играть вместе с этими парнями, потому что, когда я передаю им мяч, они попадают".

Счет в противостоянии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Лос-Анджелес Лейкерс". Следующая игра состоится в ночь на понедельник.