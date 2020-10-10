Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил рассчитывает получить 13 миллионов фунтов в случае досрочного разрыва контракта с футбольным клубом, сообщает Daily Mail.

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Боссы столичной команды рассчитывают достичь мирового соглашения с 31-летним немецким игроком относительно выплат по оставшимся до конца контракта девяти месяцам.

Однако Озил не идет на встречу в этих переговорах и рассчитывает получить прописанную в договоре сумму. В материале подчеркивается, что хавбек вряд ли согласится покинуть "Арсенал" до зимнего трансферного окна.

Озил выступает за лондонский клуб с 2013 года, его контракт рассчитан до лета 2021-го. Ранее "Арсенал" не включил Месута в заявку на групповой этап Лиги Европы. В нынешнем сезоне Озил, который является чемпионом мира в составе сборной Германии, не провел пока ни одного матча из-за различных травм.