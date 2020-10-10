zhukovsky / DepositPhotos Джокович и Надаль сыграют в финале турнира серии Большого шлема в девятый раз

zhukovsky / DepositPhotos

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) аргентинца Диего Шварцмана в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции.

Серб Новак Джокович свою пятничную встречу провел позднее, оказавшись сильнее грека Стефаноса Циципаса. Первой ракетке мира пришлось задержаться на грунтовом корте дольше - 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

Джокович и Надаль сыграют в финале турнира серии Большого шлема в девятый раз (самое частое противостояние в финалах наравне с матчами Надаль - Роджер Федерер).

"Надаль является фаворитом. Здесь его дом, он выиграл множество титулов, но в 2015 мне удалось победить его в четверфтьфинале, - приводит слова Джоковича Sky Sports. - Надеюсь, я смогу восстановиться. Мне необходимо показать свой лучший теннис. Возможно, играть с Надалем на Roland Garros - самый большой вызов в нашем спорте. С нетерпением жду матча".

33-летний серб является последним теннисистом, ставшим триумфатором Открытого чемпионата Франции до Надаля (2016). Соперники разыграют титул в третий раз (2012, 2014, 2020), в предыдущих двух финалах сильнее был Надаль. 34-летний испанец еще ни разу не проигрывал в финалах Открытого чемпионата Франции, став победителем турнира рекордное количество раз (12).