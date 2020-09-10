Пилот Себастьян Феттель будет представлять в "Формуле-1" команду "Астон Мартин"

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" немец Себастьян Феттель подписал контракт с командой "Рейсинг Пойнт", которая со следующего сезона будет переименована в "Астон Мартин" и получит статус заводской. Там он станет напарником канадца Лэнса Стролла.

"Рад поделиться этой новостью о моем будущем. С гордостью подтверждаю, что в 2021-м стану гонщиком Aston Martin. Я решил принять новый вызов с легендарной автомобильной компанией. Я впечатлен результатами, которых команда добилась в этом году, и верю в ее будущее. Все мы впечатлены энергией и преданностью спорту Лоуренса Стролла, я верю, что вместе мы сможем добиться многого. Защищать цвета Aston Martin - это настоящая привилегия", - заявил Феттель.

FULL STORY: Sebastian Vettel will remain in F1 from next season and beyond, as he signs for Aston Martin ✍️⬇️#F1 @RacingPointF1 https://t.co/FfECXCGp08— Formula 1 (@F1) September 10, 2020

Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года и все четыре титула добыл в составе "Ред Булл" (2010-2013), после чего в 2015 году перешел в "Феррари". В мае стало известно, что итальянская команда не сумела договориться с гонщиком о новом контракте. На его место был приглашен пилот "Макларена" Карлос Сайнс.

"Рейсинг Пойнт" по окончании сезона покинет мексиканец Серхио Перес, место которого и займет титулованный немец.