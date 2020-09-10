Гарнизонный военный суд Москвы приговорил чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трем годам условно за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии.

Суд признал Кушиташвили виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), назначив испытательный срок - два года.

Как уточняет РИА "Новости", боксеру также отменили домашний арест, заменив на подписку о невыезде, а еще вернули два iPhone - 7-й и 11-й модели.

В ходе прений сторон гособвинение запросило 3 года лишения свободы условно, а защита просила учесть его характеристики из Федерации бокса России, а также помощь детским домам, дому инвалидов и дому престарелых.

Сам боксер, который после этой истории был исключен из состава олимпийской сборной страны, в последнем слове попросил суд дать ему возможность исправиться и "отстаивать честь России на международном ринге".

Напомним, что Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. У Георгия нашли пакетик с кокаином, в ходе потасовки он сломал росгвардейцу нос. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что в момент задержания боксер был под действием кокаина.

Изначально обвиняемый был отправлен в СИЗО, в конце марта переведен под домашний арест. Защита заявила, что сотрудник Росгвардии сам сломал себе нос, ударившись о стену после того, как Кушиташвили резко ушел в сторону.