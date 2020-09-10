Ильнур Закарин
 
Ильнур Закарин
G.Garitan / Wikimedia Commons

Российский велогонщик команды CCC Team Ильнур Закарин получил перелом ребра в результате падения 11-м этапе престижной многодневной гонки "Тур де Франс". В среду Закарин попал в завал во время гонки, но вернулся в пелотон и доехал до финиша этапа.

Как сообщает пресс-служба команды, после завершения гонки рентген подтвердил у спортсмена перелом без смещения шестого левого ребра. Несмотря на эту травму, россиянин продолжит участие в "Тур де Франс".

Врачи команды продолжат отслеживать состояние 30-летнего велогонщика и намерены применить некоторые консервативные методы лечения.

В общем зачете "Тур де Франс" Закарин занимает 32-е место. 12-й этап веломногодневки по горной местности протяженностью 218 км пройдет 10 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Финиш должен состояться 20 сентября на Елисейских Полях в Париже.