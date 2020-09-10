В матче третьего дивизиона чемпионата Польши по футболу между клубами "Блакитни" (Старград) и "Вигры" (Сувалки) голкипер одной из команд опробовал инновационный способ отражения штрафных ударов.

Он выставил стенку из партнеров по команде на линии ворот, а сам встал перед пробивающим игроком.

Идея 29-летнего вратаря "Вигры" Йеронима Зоха сократить таким образом угол обстрела сработала лишь отчасти. Игрок "Блакитни" перебросил экспериментатора обводящим ударом и от неминуемого гола команду спас один из защитников, вынесший мяч головой с линии ворот.

Несмотря на спасение ворот в этом моменте, "Вигры" уступили со счетом 0:1, пропустив гол в конце первого тайма. Для Зоха этот гол стал 90-м в 79 матчах.

In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM— James Dart (@James_Dart) September 8, 2020

Отметим, что футболисты довольно редко решаются на столь радикальные эксперименты на поле.

Забавный эпизод произошел в матче юниорского чемпионата Латвии в 2012 году. Тогда игроки одной из команд решили опробовать на поле боевую тактику тевтонских рыцарей. Выстроившись боевым порядком, именуемым "свиньей", они плотно окружили мяч и двинулись в наступление на ворота противника. Арбитр, не усмотрев в этом нарушения правил, дал им несколько попыток, которые, впрочем, не увенчались успехом.