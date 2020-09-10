Кучеров забросил победную шайбу в матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал вторую победу подряд над "Нью-Йорк Айлендерс" в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вторая встреча команд в Эдмонтоне при пустых трибунах завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тампы", в составе которой победную шайбу за 8 секунд до конца основного времени забросил россиянин Никита Кучеров.
Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 27 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов совершил 19 сейвов.
Nikita Kucherov (@86Kucherov). GWG. Are you kidding!? #StanleyCup pic.twitter.com/oswk53w4jh— NHL (@NHL) September 10, 2020
В активе Кучерова теперь 22 (6+16) очка по системе гол плюс пас в текущем плей-офф и 83 (35+48) балла в 80 играх Кубка Стэнли в карьере.
Он повторил достижение Павла Буре (35 шайб) и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян. Первое место там занимает форвард "Вашингтона" Александр Овечкин (69 шайб).
Coop LOVES it! #StanleyCup pic.twitter.com/Q0kmQTiVBa— NHL (@NHL) September 10, 2020
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Молний". Следующий матч команды проведут 12 сентября.