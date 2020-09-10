Resolute / wikimedia.org Кучеров забросил победную шайбу в матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Resolute / wikimedia.org

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал вторую победу подряд над "Нью-Йорк Айлендерс" в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вторая встреча команд в Эдмонтоне при пустых трибунах завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тампы", в составе которой победную шайбу за 8 секунд до конца основного времени забросил россиянин Никита Кучеров.

Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 27 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов совершил 19 сейвов.

В активе Кучерова теперь 22 (6+16) очка по системе гол плюс пас в текущем плей-офф и 83 (35+48) балла в 80 играх Кубка Стэнли в карьере.

Он повторил достижение Павла Буре (35 шайб) и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян. Первое место там занимает форвард "Вашингтона" Александр Овечкин (69 шайб).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Молний". Следующий матч команды проведут 12 сентября.