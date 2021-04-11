В Казани хоккеисты "Ак Барса" со счетом 2:3 уступили в овертайме омскому "Авангарду" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. У гостей шайбы забросили Семен Чистяков (16'), Илья Ковальчук (60') и Рид Буше (62'), в составе хозяев льда дважды отличился Дмитрий Воронков (51', 54')

Фото: ХК "Ак Барс"

В Казани хоккеисты "Ак Барса" со счетом 2:3 уступили в овертайме омскому "Авангарду" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

У гостей шайбы забросили Семен Чистяков (16'), Илья Ковальчук (60') и Рид Буше (62'), в составе хозяев льда дважды отличился Дмитрий Воронков (51', 54').

Счет в противостоянии команд стал 3:2 в пользу "ястребов". "Авангард" дважды победил соперника в Казани ( 3:1 , 2:0 ), но потом "Ак Барс" дважды одолел омичей в гостях ( 2:1 , 2:1 ). Шестая игра серии состоится 13 апреля в Балашихе.

.@hcavangardomsk вырывает победу в ОТ и оказывается в шаге от выхода в Финал Кубка Гагарина! pic.twitter.com/6GLWQ2Jf62 — КХЛ (@khl) April 11, 2021

В финальном противостоянии Запада встречаются ЦСКА и СКА, счет в серии 3:2 в пользу столичных армейцев. Шестой матч клубов состоится на московской площадке в понедельник.