В Москве российская штангистка Дарья Ахмерова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг, показав результат 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке)

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В Москве российская штангистка Дарья Ахмерова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг, показав результат 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке).

"Сразу после победы мне позвонила мама и поздравила меня с этим успехом, сказала, что гордится мною. А я старалась, чтобы все было как положено. Посвящаю награду маме, которую зовут Любовь", - сказала после победы Ахмерова журналистам.

"Я бы не сказала, что золото мне далось легко, борьба была, конечно. Эту победу можно назвать и тактической, когда в толчке я заказала изначально высокий вес и вынудила соперниц нервничать и ошибаться", - заключила спортсменка.

Второе место заняла спортсменка сборной Молдавии Елена Чилчич (245 кг, 107+138), третьей стала еще одна представительница России Дарья Рязанова (240 кг, 105+135).

В последний день соревнований (11 апреля) российские спортсменки не представлены в весовой категории свыше 87 кг. Таким образом, женская сборная России завершила выступление на чемпионате Европы в субботу.