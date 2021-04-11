Петербургский СКА в Москве со счетом 3:2 в третьем овертайме победил ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В составе гостей шайбы забросили Василий Подколзин (26', 114') и Кирилл Марченко (29'), хозяев льда отличились Максим Мамин (9') и Брендэн Лайпсик (45')

Официальный сайт хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург

Хоккеисты петербургского СКА в Москве со счетом 3:2 в третьем овертайме победили ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В составе гостей шайбы забросили Василий Подколзин (26', 114') и Кирилл Марченко (29'), хозяев льда отличились Максим Мамин (9') и Брендэн Лайпсик (45').

"Очень тяжелая игра, - приводит слова автора решающей шайбы Подколзина официальный сайт СКА. - Шесть периодов, обе команды потратили много сил. Мы использовали свои моменты, поэтому победили. Все красавцы: бились, старались, ложились под шайбу. Вратарь молодец. Готовимся дальше".

ЦСКА ведет в серии до четырех побед (3:2). В первом матче московский клуб победил со счетом 3:0 , во втором - 2:0 , в третьем - 5:2 . В четвертой игре СКА оказался сильнее - 3:1 . Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 12 апреля.

В другой полуфинальной паре Кубка Гагарина идет спор между "Ак Барсом" и "Авангардом". Пока в противостоянии равновесие (2:2), пятая игра серии состоится сегодня на казанском льду.