Хоккеисты петербургского СКА в Москве со счетом 3:2 в третьем овертайме победили ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
В составе гостей шайбы забросили Василий Подколзин (26', 114') и Кирилл Марченко (29'), хозяев льда отличились Максим Мамин (9') и Брендэн Лайпсик (45').
"Очень тяжелая игра, - приводит слова автора решающей шайбы Подколзина официальный сайт СКА. - Шесть периодов, обе команды потратили много сил. Мы использовали свои моменты, поэтому победили. Все красавцы: бились, старались, ложились под шайбу. Вратарь молодец. Готовимся дальше".
ЦСКА ведет в серии до четырех побед (3:2). В первом матче московский клуб победил со счетом 3:0, во втором - 2:0, в третьем - 5:2. В четвертой игре СКА оказался сильнее - 3:1. Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 12 апреля.
Конец 3-го овертайма! Василий Подколзин!#КубокГагарина pic.twitter.com/GAc35GOwxX— КХЛ (@khl) April 10, 2021
В другой полуфинальной паре Кубка Гагарина идет спор между "Ак Барсом" и "Авангардом". Пока в противостоянии равновесие (2:2), пятая игра серии состоится сегодня на казанском льду.