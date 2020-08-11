sezerozger / DepositPhotos Матчи чемпионата Белоруссии по футболу отменяют из-за волнений в стране

sezerozger / DepositPhotos

Минимум два матча чемпионата Белоруссии по футболу, не прерывавшегося даже из-за пандемии коронавируса, перенесены на неопределенный срок по причине волнений в стране.

По сведениям портала "Прессбол", речь идет об играх "Минск" - "Славия" и "Динамо" Брест - "Слуцк", которые были запланированы на 12 августа.

Причем вторая встреча 17-го тура чемпионата страны переносится уже во второй раз. Ранее игру отложили из-за того, что в "Динамо" случилась вспышка коронавируса, и большая часть команды не могла выйти на поле. Новые даты игр пока не определены.

Также перенесен поединок дублирующих составов брестского "Динамо" и "Слуцка".

Перенос, по всей видимости, связан с уличными акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах Белоруссии. Участники акций считают, что результат выборов президента страны был сфальсифицирован в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Накануне жители Минска стали группироваться по несколько десятков человек около станций метро в разных районах города и идти пешком к центру, перекрывая движение транспорта. Спецназ применил против них шумовые гранаты и резиновые пули.