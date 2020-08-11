Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF Иван Баранчик поддержал протестующих белорусов, которые вышли на улицы после оглашения результатов президентских выборов. Свое мнение спортсмен российского происхождения выразил в Instagram, снабдив пост фотографиями с улиц Минска.

"Жыве Беларусь. Белорусы - это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет", - написал 27-летний боксер.

"Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Белоруссии сейчас, вы сделаете это. Вы сильные", - добавил уроженец Хабаровского края.

После оглашения президентских выборов в Белоруссии, на которых по официальным данным действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, в Минске и других городах страны проходят акции протеста. Участники акций считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Накануне жители Минска стали группироваться по несколько десятков человек около станций метро в разных районах города и идти пешком к центру, перекрывая движение транспорта. Спецназ применил против них шумовые гранаты и резиновые пули.