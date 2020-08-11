vverve / DepositPhotos "МЮ" и "Интер" стали первыми полуфиналистами розыгрыша Лиги Европы УЕФА

vverve / DepositPhotos

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер" завоевали путевки в полуфинал розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

В четвертьфинале, прошедшем без зрителей в немецком Кельне, манкунианцы нанесли поражение датскому "Копенгагену" со счетом 1:0, вырвав победу в дополнительное время. На 95-й минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш. Основное время встречи завершилось без забитых мячей.

Голкипер датчан Карл-Йохан Йонсон совершил в этом матче 13 сейвов, что является лучшим результатом в еврокубковых играх с сезона-2016/17.

В другом матче дня в Дюссельдорфе футболисты "Интера" обыграли немецкий "Байер" со счетом 2:1. У победителей отличились Николо Барелла (15') и Ромелу Лукаку (21'). Автором единственного гола "Байера" стал Кай Хаверц (25').

⚫️???? "Интер" добрался до полуфинала одного из еврокубков впервые с сезона 2009/10, когда выиграл #ЛигаЧемпионов ????????????



???? Смогут ли "нерадзурри" снова пройти весь путь до конца?#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/oo53W7BCQ7— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 10, 2020

В полуфинале "Интер" сыграет с победителем встречи "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария), а "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Вулверхэмптон" (Англия) или "Севилья" (Испания). Сильнейшие в этих парах определятся во вторник.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат плей-офф Лиги Европы был изменен: решающая стадия турнира проходит в Германии в формате "Финала восьми", все противостояния состоят из одного матча. Полуфиналы намечены на 16-17 августа, а финал еврокубка пройдет 21 августа в Кельне.